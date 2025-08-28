Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yüzyılın çalımı! Bu transfer Ali Koç'a seçimi bile kaybettirir

Son olarak Wilfried Singo ile görüşmelere başladığını açıklayan Galatasaray, bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor. Aslan, Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde olan ancak bir türlü anlaşmaya varamadığı yıldız orta sahanın transferinde mutlu sona çok yaklaştı. İşte detaylar...

Uzun süredir orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, hedefindeki isme çok yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile de adı sıkça anılan Tottenham'ın yıldız oyuncusu Yves Bissouma'yı kadrosuna katmak üzere.

GALATASARAY YVES BISSOUMA'DA SONA YAKLAŞTI

Lemina-Torreira-Sara üçlüsünden oldukça memnun olan Galatasaray Teknik Heyeti, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig temposunu göz önünde bulundurarak bu bölgeye alternatif yaratmak istiyordu. Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, Malili oyuncuyla yaptığı görüşmelerde olumlu sonuç aldı. Bissouma'nın teklife sıcak baktığı ve oyuncu cephesinde herhangi bir pürüz yaşanmadığı öğrenildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray ile Tottenham arasındaki temaslarda da önemli aşama kaydedildi. Planlamaya göre Tottenham, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 28 yaşındaki oyuncuyla kontratını uzatacak ve ardından Galatasaray'a kiralayacak. Anlaşmada performansa dayalı zorunlu satın alma opsiyonu da bulunacak. Bu maddenin, Bissouma'nın Galatasaray formasıyla çıkacağı maç sayısına bağlı olacağı ifade edildi.

3 MİLYON EURO CİVARINDA MAAŞ ALACAK

Tottenham'ın da Galatasaray'ın teklifine olumlu baktığı belirtilirken, transferde artık son detaylar görüşülüyor. Bissouma'nın Galatasaray'daki yıllık maaşı ise 3 milyon euro seviyesinde olacak. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

