Fenerbahçeli isimden Jose Mourinho'ya çok sert sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü

Spor yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica’ya 1-0 mağlup olup turnuvaya veda etmesinin ardından karşılaşmayı Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. Usta kalem, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun korkak olduğunu iddia etti.

İşte o yazı;

"Bir gün önce "Benfica şöyle iyi, böyle fena" diye konuşan Mourinho'nun ruh halini yansıtan Fenerbahçe vardı sahada. Böyle maçların hikayesinde "kahramanlar" vardır. Bunu ya takım kendi içinden çıkartır ya da teknik adam kurduğu özel planla. Bu belirsiz kişiyi biz önde ve orta sahadan beklerken, Livakovic'ti aslında Fenerbahçe'yi oyunda tutan. İki özel kurtarışla maçın kopmasını engelledi. Başka takımlara karşı oynayan, başka oyuncular gibi olmasını beklediler Kerem'in. Halbuki gerçek Fenerbahçeli gibi ekmeğini yediği kulübe hakkını verdi. Golüne sevinmeyerek de aidiyetini de gösterdi. Helal olsun.

Eğer bu yaşananlardan sonra hala takımın başında Mourinho kalmaya devam ederse, ben Ali Koç olsam, "Lage senin arkadaşın, antrenman setlerini al, drillerini öğren ve bizim takıma uygula" derim. Yoksa ,"Git, Setubal'da kendi adını taşıyan caddeden bir ev tut, kazandığın kupaları mahallenin kahvesine gelenlere anlat" diye de eklerdim. Şampiyonlar Ligi'ne katılamamayı değil, savaştan kaçan bir general ile yola devam edilir mi; bunu tartışmalı Fenerbahçeliler."

