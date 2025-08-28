Transferi resmen duyurdular! Yusuf Akçiçek dünya devine imza atıyor: Süper Lig tarihine geçecek rakam

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek için transferde flaş bir gelişme yaşandı. Süper Lig devinde göz dolduran ve transferde adı gündemden düşmeyen Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe'den ayrılıyor.

YUSUF AKÇİÇEK İÇİN INTER TEKLİF YAPMIŞTI

Geride kalan sezon Jose Mourinho yönetiminde yıldızı parlayan Yusuf Akçiçek, Avrupa ekiplerini peşine takmayı başardı. Bu yaz Inter'in radarına giren genç stoper için İtalyan ekibi geçtiğimiz günlerde 16 milyon euroluk teklifte bulundu ancak sarı-lacivertliler bu teklifi geri çevirdi.

YUSUF AKÇİÇEK İÇİN İSTENEN BEDELİ ÖDEYECEKLER

Akşam'da yer alan habere göre; İlk teklifi reddedilen Inter, Fenerbahçe'nin talep ettiği 20 milyon euroyu ödemeye hazır. Çizme ekibi, transfer döneminin bitimine yaklaşılırken girişimlerini hızlandırdı.

Bu transferin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor. Eğer transfer haberde belirtilen rakam üzerinden gerçekleşirse Yusuf Akçiçek, Süper Lig tarihinin en pahalı stoper satışı olacak. Bu rekor şu anda Fenerbahçe'den, Napoli'ye 2022-2023 sezonunda 19 milyon euroya transfer olan Kim Min-Jae'ye ait.

GEÇEN SEZONKİ RAKAMLARI

Yusuf Akçiçek, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 14'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1226 dakika sahada kalan 19 yaşındaki stoper, 2 gol ve 1 asistle skora etki etti.

