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Anne babalar dikkat. Türkiye'deki çocukların çok sevdiği bisküvide de salmonella şüphesi

Türkiye'deki çocukların da çok severek yediği bisküvide salmonella şüphesi olduğu iddia edildi. Firmaya ait 3 üretim sahasında bazı birimler kapatıldı.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 17:46
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Anne babalar dikkat. Türkiye'deki çocukların çok sevdiği bisküvide de salmonella şüphesi

Anne babalar dikkat. Türkiye'deki çocukların çok sevdiği bisküvide de salmonella şüphesi
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Oreo, Mikado ile Pepito'nun üreticisi ABD merkezli Mondelez'in, ürünlerinde salmonella bakterisi ihtimali üzerine 3 üretim sahasını kapattığı açıklandı.

Le Figaro'da yer alan habere göre, İsviçre merkezli kakao ve çikolata üreticisi Barry Callebaut, Mondelez'i ürünlerinde salmonella bakterisi ihtimali konusunda uyardı.

Ferrero'nun Kinder ürünleriyle patlak veren salmonella skandalının benzerini yaşamamak için Mondelez'in Oreo bisküvilerinin de üretildiği 3 büyük üretim sahasındaki bazı birimleri kısmen bazılarını tamamen kapattığı belirtilirken şirketin yöneticilerinin kapatma gerekçesini "büyük bir temizlik" olarak ileri sürdüğüne değinilen haberde, asıl gerekçenin yapılan salmonella uyarısı olduğu savunuldu.

SALMONELLA NEDİR? 

Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2000 alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir. Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.

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