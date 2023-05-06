Hercaimenekşe bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk
İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan hercaimenekşe bitkisinin faydaları dikkat çekti.
HERCAİMENEKŞE BİTKİSİ NEDİR?
Hercaimenekşe: Sarı, mor, mavi çiçekleri olan bir çeşit menekşedir. Boyu 20 cm kadardır.
HERCAİMENEKŞE BİTKİSİNİN FAYDALARI
-İdrar söktürür. İdrar yollarındaki iltihapları giderir.
-Cilt hastalıkları ve özellikle egzamada faydalıdır.
-Sistitte, sık ve ağrılı idrar yapma durumlarında iyileştirici etkisi vardır.
-Damar sertliği ve sarılıkta da kullanılır.
-Kanı temizleyicidir.
-Egzama ve akne gibi deri sorunlarının iyileştirilmesinde yararlı olur.
-Boğmaca ve akut bronşitte balgam söktürücü, öksürüğü kesici ve iyileştirici etkiler yapar.
HERCAİMENEKŞE BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?
Kurutulmuş karışımdan 1 tatlı kaşığı alınıp üzerine 1 bardak kaynar su dökülerek ve 10-15 dakika demlendirilerek hazırlanan infüzyondan, günde üç kez birer bardak içilir.