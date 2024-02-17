Anne sütünü artırır. Nezlede faydalıdır. Güneş yanıklarında da faydalıdır. İşte o ot

Doğal ve sağlıklı beslenme, doğanın bize sunduğu gıdalardan yararlanarak sağlığımızı korumayı seçtiğimiz bir yaşam tarzı olmasıyla dikkat çekti.

Patlangıç otu, anne sütünü artırması, nezlede faydalı olması ve güneş yanıklarına iyi gelmesi gibi özellikleriyle dikkat çeken bir bitkidir.

Patlangıç otu, hanımeligiller familyasından, kışın çiçeklerini döken odunsu ya da otsu bitkilerdir. Sürgünleri geniş bir öz içerir. Tomurcukları çok sayıda pulla kaplıdır. Çiçekleri beyaz renklidir. Meyveleri kabuksuz ve tanelidir.

Yaklaşık 20 türü olan patlangıç otu, ülkemizde doğal olarak yetişir. Yapraklarında uçucu yağ, şeker ve bazı organik asitler bulunur. Meyvelerinde ise acı madde, tanen, şeker, valerian asidi ve çok miktarda renk maddesi vardır. Yapraklar ve meyveler kabızlığa karşı kullanılır. Köklerinin de kabızlık giderici etkisi vardır. Çiçekleri ise terletici ve hafif sakinleştiricidir. Kullanılan kısımları yazın toplanarak kurutulur.

Patlangıç otunun faydaları şunlardır:

Kabızlığı önler.

Ateşi düşürür.

Vücuda rahatlık sağlar.

İdrar söktürür.

Anne sütünü artırır.

Nezleye iyi gelir.

Güneş yanıklarını iyileştirir.

Patlangıç otunu şu şekilde kullanabilirsiniz:

Kuru çiçek ve kuru ya da taze yapraklardan 2 tatlı kaşığı alıp 1 bardak kaynar suya atın ve 10 dakika demleyin. Bu çaydan günde 3 kez birer bardak için.

Bitkinin gövde kabuklarını kuru ya da taze yapraklarla karıştırıp ufalayın. Bu karışımdan 2-3 tatlı kaşığı alıp 1 bardak suya koyun ve kaynayana kadar ısıtın. Sonra ateşi kısın ve 10-15 dakika daha ısıtmaya devam edin. Bu dekoksiyondan günde 2 kez birer bardak için. Cildi yumuşatmak ve yaraları iyileştirmek için dıştan uygulayın.