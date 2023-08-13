Anne ve anneannesini baltayla parçaladı. Uzuvlarını sokağa attı

Zonguldak'ta bir kadın, cinnet geçirerek anne ve anneannesini baltayla doğrayıp, uzuvlarını evin penceresinden sokağa attı.

KAYNAK: İHA
Anne ve anneannesini baltayla parçaladı. Uzuvlarını sokağa attı

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan 31 yaşındaki Rabia Ç., sabah 05.00 sıralarında cinnet geçirdi.

Annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla öldürüp parçalayan katil zanlısı, eşyalarıyla birlikte uzuvlarını da camdan sokağa attı.

Gürültüye uyanan komşular durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, evin kapısını balyozla kırarak içeriye girdi.

Rabia Ç. gözaltına alınırken, anne ve anneannesinin cesedine ait parçalar toplanarak tabuta konuldu. Cesetler otopsi için adli tıpa kaldırıldı.

Katil zanlısının jandarmadaki sorgusu sürüyor.

aw007274-05-001.jpg

Öne Çıkanlar
Hangi padişah neden öldü?
Hangi padişah neden öldü?
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Çöken kaportaya kaynar su dökülür mü? Kaportacıların az bilinen yöntemi işe yarıyor mu?
Çöken kaportaya kaynar su dökülür mü? Kaportacıların az bilinen yöntemi işe yarıyor mu?
Son Haberler
Nişanyan, kaçak istilasına karşı çıkmayı lağım patlamasına benzetti Güncel
Nişanyan, kaçak istilasına karşı çıkmayı lağım patlamasına benzetti
Dükkan sahibi namaz kılarken hırsızlık yaptılar Güncel
Dükkan sahibi namaz kılarken hırsızlık yaptılar
Ömrü uzatan formül var mı Sağlık
Ömrü uzatan formül var mı
Karagümrük'e İtalyan golcü Spor
Karagümrük'e İtalyan golcü
Hava değişimleri cildi nasıl etkiler Sağlık
Hava değişimleri cildi nasıl etkiler
7 ayda 1,9 milyar liralık uyuşmazlık karara bağladı. Bakanlık duyurdu Ekonomi
7 ayda 1,9 milyar liralık uyuşmazlık karara bağladı. Bakanlık duyurdu