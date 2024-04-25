Anne ve çocukları, dolmuşun altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Kaynak: İHA
Anne ve çocukları, dolmuşun altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Ankara’nın Mamak ilçesinde anne Ebru Çardak ve 10 ile 2 buçuk yaşındaki çocuklarıyla birlikte, park halindeyken geriye hareket eden dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Ankara'nın Mamak ilçesinde dün meydana gelen olayda, park halindeki dolmuş bir anda geriye doğru hareket etmeye başladı. Eşi markette alışveriş yaparken 2 çocuğuyla dışarıda bekleyen Ebru Çardak, dolmuşun üzerlerine doğru geldiğini görünce büyük panik yaşadı. Çardak, 10 yaşındaki kızına kaçmasını söylerken, 2,5 yaşındaki oğlunu da kucaklayıp kaçtı.

Anne ve çocukları son anda dolmuşun altında kalmaktan kıl payı kurtulurken, dolmuş da marketin önündeki palet ve diğer ürünlere çarparak durdu. Kaza anı ve yaşanan panik güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde, anne ve çocuklarının son anda kaçarak kurtuldukları görüldü.

Son Haberler
Kartal havadaki dronu kaptı Video
Kartal havadaki dronu kaptı
Ümraniye'den acı haber: Görev başında şehit oldu Gündem
Ümraniye'den acı haber: Görev başında şehit oldu
Adana'da bir yolcu, kapısı açık seyreden otobüsten düştü Video
Adana'da bir yolcu, kapısı açık seyreden otobüsten düştü
Şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu Yaşam
Şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu
Sarıyer'de kadın öğretmene okul koridorlarında saldırı: Öğrenciden tehdit, veliden yumruk Yaşam
Sarıyer'de kadın öğretmene okul koridorlarında saldırı: Öğrenciden tehdit, veliden yumruk
Süper Lig'de derbi heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Süper Lig'de derbi heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Ukrayna’dan kaçan Türkler YÖK’e göre savaş mağduru değil! Gündem
Ukrayna’dan kaçan Türkler YÖK’e göre savaş mağduru değil!