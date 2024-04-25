Anne ve çocukları, dolmuşun altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Ankara'nın Mamak ilçesinde dün meydana gelen olayda, park halindeki dolmuş bir anda geriye doğru hareket etmeye başladı. Eşi markette alışveriş yaparken 2 çocuğuyla dışarıda bekleyen Ebru Çardak, dolmuşun üzerlerine doğru geldiğini görünce büyük panik yaşadı. Çardak, 10 yaşındaki kızına kaçmasını söylerken, 2,5 yaşındaki oğlunu da kucaklayıp kaçtı.

Anne ve çocukları son anda dolmuşun altında kalmaktan kıl payı kurtulurken, dolmuş da marketin önündeki palet ve diğer ürünlere çarparak durdu. Kaza anı ve yaşanan panik güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde, anne ve çocuklarının son anda kaçarak kurtuldukları görüldü.