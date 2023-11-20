Anne ve kızın cesedi asansörde bulunmuştu. Katil her şeyi tek tek anlattı

Manisa’nın Kocaçeşme mahallesinde dün sabah saat 08.00’da oturdukları binanın asansöründe ölü bulunan Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) yapılan ön otopsilerinde telle boğuldukları ortaya çıkmıştı.

Olayın şüphelisi olarak Ankara'da yakalanıp, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen alt komşuları Atalay Yüksel (57), İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

“TELLE BOĞARAK ÖLDÜRDÜM”

Yüksel, savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi, "Devrim Güler ile sevgili olmak istiyordum. Ancak bundan kızı Doğa Etyemez haberdar oldu. Bunun üzerine evlerine çıktım. Tartışma çıktı. Doğa'yı telle boğarak öldürdüm. Bu olay 01.30 sırlarında yaşandı. Bu arada evde bekledim. Yaklaşık 2 saat sonra Devrim Güler eve geldi. Sonra onu da telle boğarak öldürdüm."

“CESETLERİ ASANSÖRE KOYUP 4’ÜNCÜ KATA GÖNDERDİM”

Yüksel ifadesinin devamında, "Olay apartmanın ikinci katında yaşandı. Olaydan sonra her ikisinin de cesedini asansöre koydum ve asansörü 4'üncü kata gönderdim. Sonra sabah bilet alarak trenle önce İzmir'e, ardından yine bilet alarak uçakla Ankara'ya gittim" dedi.