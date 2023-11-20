Anne ile kızın cansız bedenleri asansörde bulunmuştu. Gerçek otopsi raporunda ortaya çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 48 yaşındaki Devrim Güler ile 18 yaşındaki kızı Doğa Etyemez, oturdukları apartmanın asansöründe öldürülmüş halde bulundu. Anne ve kızının vücudunda yara veya kesici alet izine rastlanmadı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön incelemede korkunç gerçek ortaya çıktı. Anne ve kızının boğularak öldürüldüğü tespit edilirken, katil zanlısı olduğu öne sürülen komşuları ise Ankara'da yakalandı.

KAYNAK: İHA
Anne ile kızın cansız bedenleri asansörde bulunmuştu. Gerçek otopsi raporunda ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre, Kocaçeşme Mahallesi'ndeki binada oturan bir kişi, zemin kata inmek için asansör çağırdı.

Apartman sakini, asansör kabininde, aynı binada oturan komşuları Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Güler ile Etyemez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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GERÇEK OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından çok yönlü soruşturma başlatan Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı, anne ve kızının vücudunda herhangi bir yara ve kesici alet izine rastlamadı.

Cenazeler, olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi işlemi için Salihli Devlet Hastanesi'ne ardından da İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Yapılan ön incelemede, vücutlarında ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan anne ve kızın, boğularak öldürüldüğü belirlendi.

UÇAKLA ANKARA'YA GİDEN KOMŞU GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında zanlının, ilçede çiftçilik yapan ve sabah saatlerinde Ankara'ya gittiği belirlenen komşuları A.Y. olduğu tespit edildi. A.Y, polis ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı.

Zanlının işlemin ardından Salihli'ye getirileceği öğrenildi.

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DOĞA, AVUKAT OLMAK İSTİYORMUŞ

Manisa'da oturdukları binanın asansöründe ölü bulunan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi.

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14 Kasım'da 18 yaşına girdiği belirtilen lise eğitimi gören Doğa Etyemez'in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği öğrenildi. Cenazelerin bugün Salihli'de toprağa verileceği ifade edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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