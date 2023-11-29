Anne ve oğlu dereye dönen caddede akıntıya kapılıyordu

İstanbul’da yoğun yağış sonrası dereye dönen caddeden karşıya geçmeye çalışan anne ve oğlu, kameraya yansıdı. Suların içerisinden geçemeyeceğini anlayan anne oğul, geri dönmeye çalışırken düştü.

KAYNAK: İHA
Anne ve oğlu dereye dönen caddede akıntıya kapılıyordu

İstanbul’da yoğun bir şekilde etkisini gösteren sağanak yağış, günlük yaşamı etkiledi.

Birçok noktada yoğun su birikintileri oluşurken, yaya vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kıraç Dere yolunda, yoğun yağış sebebiyle caddede oluşan su birikintisi ve güçlü akıntı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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Şiddetli yağışın etkili olduğu esnada oğlunu okula götürmeye çalışan bir anne, çocuğuyla beraber karşıdan karşıya geçmeye çalışırken akıntıya kapılma tehlikesi atlattı.

Suyun şiddetini fark edince kaldırıma geri dönmeye çalışan anne ve oğul yere düştü. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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