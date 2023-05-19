Anneanne ile torun aynı anda öldü

İHA'nın haberine göre, Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mualla Demircan (71) ile 5 yaşındaki torunu Yakup Can Büyükbaş'a, M.D. idaresindeki 39 TR 730 plakalı TIR çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince anneanne ve torunun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Anneanne ve torunun cenazeleri savcının incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yakınları cenazeleri morgdan aldı. Anneanne ve torun için Babaeski ilçesi Cedid Ali Paşa Camisinde Cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Anneanne ve torunun cenazeleri, kılınan namazın ardından Babaeski Mezarlığına defnedildi.