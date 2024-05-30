Anneannesine yaptığı diş büyütme şakasıyla viral oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Anneannesine yaptığı diş büyütme şakasıyla viral oldu

Bir genç, anneannesine “diş büyütme” şakası yaparak komik anları sosyal medyada paylaştı. Takma dişlerini temizleme suyuna değil de diş büyütme suyuna koyduğunu söyleyen genç, dev bir takma diş maketi kullanarak şakayı daha inandırıcı hale getirdi.

Sosyal medyada hızla yayılan ve izleyenleri güldüren bir video, genç bir adamın anneannesine yaptığı “diş büyütme” şakasını gözler önüne serdi. Videoda genç, anneannesine takma dişlerini yanlışlıkla temizleme suyuna değil de diş büyütme suyuna koyduğunu söyleyerek onun tepkisini çekiyor. Şakayı daha inandırıcı kılmak için dev bir takma diş maketi kullanan genç, anneannesinin şaşkınlık ve endişe dolu anlarını kayda aldı.

Anneannesiyle olan komik diyaloğu ve genç adamın şakayı sürdürmedeki başarısı, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi gördü.

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