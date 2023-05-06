Anneler Günü bu sene 14 Mayıs Pazar gününe denk gelmesiyle Anneler Günü için gönderilecek mesaj arayışı başladı. Anneler Günü için gönderilecek mesaj ve sözleri sizler için derledik. Peki, Anneler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 2023 Anneler Günü mesajları…

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü, her sene Mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanmaktadır. Bu sene Anneler Günü 14 Mayıs 2023 Pazar gününe denk gelecektir.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

''Büyüyen ailemize her zaman yüreğini, ruhunu ve daha fazlasını verdiğin için her zaman en iyisi için çabaladığın için teşekkür ederiz. Meleğim anneler günün kutlu olsun, seni seviyorum.''

''Hiçbir zaman haberim olmadı ama elin hep üzerimde ve koruma kalkanım hep arkamdaydı. Beni en görünmez yerlerde bile görüp koruduğunu bilirdim. Melek annem anneler günün kutlu olsun.''

''Bu zamana kadar hep beni düşünen ben üzüldüğümde bin üzülen sevincime koşulsuz şartsız ortak olan annecim, günün kutlu olsun.''

''Hastalandığımda şifa, üzüldüğümde derman, sevincimde ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım annem… Anneler günün kutlu olsun.''

''Bazen en çılgın arkadaşım bazen en olgun dostum olarak hayatımda hep farklı rollerde ama kalbimde hep aynı yerdesin ve iyi ki benim annemsin seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.''

''Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.''

''Bana sarıldığın her ana, sarılmaya cesaretlendirmeye ve gösterdiğin sevgiye teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun!''

''En başından beri, beni besleyen, bana dua eden, benim için endişelenen, beni yönlendiren ve her arayışta beni destekleyen kişi sendin. Sadece ihtiyacım olan sevgiyle her gün orada olduğun için teşekkür ederim.''

''Anneler günün kutlu olsun! Büyüdüğümde nasıl olmak istediğimin parlayan bir örneği olduğun için teşekkür ederim!''

''En iyi zamanda bizimle birlikte güldüğün ve en kötü zaman boyunca bizimle kaldığın için teşekkür ederim. Sensiz ne yapardım, canım annem..''

''Evlat ne kadar çok hata yaparsa yapsın, anneler hep affedermiş, hatalarım ve günahlarımla beni kabullendiğini için sana minnettarım, anneler gününü kutlarım.''