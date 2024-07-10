Annelere maaş geliyor! AKP'nin basına kapalı toplantısından sızdı

Bu önlemler arasında doğum parasının güncellenmesi, 3 çocuklu ailelere 17 bin lira bakım desteği verilmesi, tüp bebek tedavi desteğinde yaş sınırının 45’e çıkarılması ve çocuk okula başlayana kadar annelere kısmi çalışma hakkı gibi tedbirler yer alıyor.

Türkiye’de doğurganlık hızının düşmesi ve OECD ülkeleri ortalamasının altına inmesi, AKP’nin doğum oranını artırmayı öncelikli hedefi olarak belirlemesine neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen MYK toplantısında AKP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Türkiye’nin nüfus dinamikleri ve doğurganlık haritası hakkında bir sunum yaptı.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Kadın Kolları Başkanlığı'nın doğum hızının artırılmasına ilişkin önerilerinden bazıları şöyle:

Tüp bebek tedavisinde devlet desteği için öngörülen yaş sınırı, 40’tan 45’e çekilmeli.

‘Anne dostu hastane’ gibi uygulamalar yaygınlaştırılmalı, devlet hastanelerinde doğum yapma cazip hâle getirilerek doğumun ekonomik ve psikolojik yükü düşürülmeli.

Doğum izinlerinden sonra annelere çocuklarının ilkokula başlamasına kadar kısmi süreli çalışma hakkı getirilmeli.

ASGARİ ÜCRET TUTARINDA BAKIM DESTEĞİ

3 ve üstü çocuk sahibi olan ailelere kademeli olarak asgari ücret tutarında bakım desteği verilmeli.

Yenidoğan çocuklar için iki yıl süreyle bez ve mama yardımı yapılmalı.

ARAÇ VE KONUT ALIMI VERGİ İNDİRİMİ OLMALI

İki ve üstü çocuğu olan ailelere araç ve konut alımı başta olmak üzere kademeli olarak vergi indirimleri ve avantajlar sunulmalı.

ÜCRETLER GÜNCELLENMELİ

Aile ve Gençlik Fonu uygulaması, kapsamı genişletilerek çocuk teşvikleri için de kullanılabilmeli.

Doğum parası olarak verilen, 1’inci çocuğa 300 TL, 2’nci çocuğa 400 TL, 3 ve üzeri çocuğa 600 TL olan rakamlar güncellenmeli.