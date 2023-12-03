‘Annem duyarsa üzülür’ diyerek kavgadan ayrıldılar

Olay, Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

“ANNEM DUYUP ÜZÜLSÜN İSTEMİYORUM”

Kavgada bir tarafta gençler, diğer tarafta yetişkinlerin olması dikkat çekti. Kavgaya karışanlar, olay yerine esnafın ve polis ekiplerinin gelmesi üzerine dağıldı. “Annem duyup üzülsün istemiyorum” diyerek önce site bahçesine saklanan gençler, polis ekiplerinin gitmesi üzerine bölgeden ayrıldı.

Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı.