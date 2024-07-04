Annenin nişan atan kadın için şaşırtan cevabı: 'Adam gözünü mü kapatacak'

Bir genç kızın nişanlısının başka bir kıza baktığı gerekçesiyle nişanı attığını iddia etmesi, annesinin ilginç bir tepki vermesine neden oldu. Genç kızın bu durumu sosyal medyada paylaşmasıyla birlikte, annesinin sözleri dikkat çekti.

Anne, kızının nişanlısının gözünü başka bir kıza dikmesinin normal olduğunu düşündüğünü ifade ederek, 'Adam gözünü mü kapatacak? Kızlar kudurmuşlar. Güzele bakmak sevaptır. Bu yüzden evlilikler hemen yıkılıyor. Adam tuvalete giriyor hemen arıyor. Çenenizi tutun az, serbest bırakın.' şeklinde konuştu.

Bu sözler, toplumda çeşitli tepkilere yol açtı. Bazı kullanıcılar, annenin bu yaklaşımını doğal ve anlayışlı bulurken, diğerleri ise ilişkilerdeki sadakat ve saygının önemini vurguladı.