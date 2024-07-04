Doğum günü eğlencesi diye arkadaşlarını bağlayıp una yumurtaya buladılar

Erzurum'da bir doğum günü partisi, şok edici bir olayla son buldu. Bir grup genç, doğum günü olan arkadaşlarını direğe bağlayıp darbederek, un döküp başına yumurta kırdılar. Olay, çevredeki vatandaşların şikayeti üzerine polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Polis ekipleri, olay yerine geldiğinde gençlere sert tepki gösterdi. Bir polis memuru, gençlere dönerek 'Siz kafayı mı yediniz? Vatandaş böyle bilmez. Biz önemli bir konu varmış gibi geliyoruz şuraya bak ya. Ambulans burada, biz buradayız.' şeklinde konuştu. Gençlerin, arkadaşlarını bu şekilde eğlence olarak görmeleri ve vatandaşların ihbarı sonrası polisin olaya müdahalesi, şehirde şaşkınlık yarattı.