Doğum günü eğlencesi diye arkadaşlarını bağlayıp una yumurtaya buladılar

Kaynak: Haber Merkezi
Doğum günü eğlencesi diye arkadaşlarını bağlayıp una yumurtaya buladılar

Erzurum'da yaşanan şok edici bir olayda, bir grup genç doğum gününde arkadaşlarını direğe bağlayıp darbetmeleriyle tepki çekti. Polis, olay yerine geldiğinde gençlere sert şekilde tepki göstererek, 'Siz kafayı mı yediniz?' dedi ve vatandaşların şikayet etmesi üzerine müdahalede bulundu.

Erzurum'da bir doğum günü partisi, şok edici bir olayla son buldu. Bir grup genç, doğum günü olan arkadaşlarını direğe bağlayıp darbederek, un döküp başına yumurta kırdılar. Olay, çevredeki vatandaşların şikayeti üzerine polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Polis ekipleri, olay yerine geldiğinde gençlere sert tepki gösterdi. Bir polis memuru, gençlere dönerek 'Siz kafayı mı yediniz? Vatandaş böyle bilmez. Biz önemli bir konu varmış gibi geliyoruz şuraya bak ya. Ambulans burada, biz buradayız.' şeklinde konuştu. Gençlerin, arkadaşlarını bu şekilde eğlence olarak görmeleri ve vatandaşların ihbarı sonrası polisin olaya müdahalesi, şehirde şaşkınlık yarattı.

Son Haberler
Dünya devleri Türkiye enflasyon tahminlerini revize etti Ekonomi
Dünya devleri Türkiye enflasyon tahminlerini revize etti
Kamuda çalışmak isteyenler dikkat. 36 bin personel alımı için ilan verildi Ekonomi
Kamuda çalışmak isteyenler dikkat. 36 bin personel alımı için ilan verildi
61 sağlık çalışanı hastanelik oldu Yerel Haberler
61 sağlık çalışanı hastanelik oldu
Sofraların demirbaş lezzetine rekor zam! Ekonomi
Sofraların demirbaş lezzetine rekor zam!
Eski kız arkadaşını öldürmek isterken ölümden döndü Yerel Haberler
Eski kız arkadaşını öldürmek isterken ölümden döndü
Elini makineye kaptıran işçinin eli koptu Yerel Haberler
Elini makineye kaptıran işçinin eli koptu
İstanbul'da yakalanan 6 FETÖ üyesi tutuklandı Yerel Haberler
İstanbul'da yakalanan 6 FETÖ üyesi tutuklandı