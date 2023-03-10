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Yeşim Erçetin'in kızı Yağmur Lara'dan flaş açıklama. Annesi Amerika'da gözaltına alınmıştı

Yeşim Erçetin ve eşi Fevzi Kardeseci, geçtiğimiz ay kripto paralarda usulsüzlük suçlaması nedeniyle Amerika'da gözaltına alınmıştı.  Erçeten'in kızı Yağmur Lara Orhon ilk kez açıklama yaptı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 16:48
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Annesi Amerika'da gözaltına alınmıştı. Yeşim Erçetin'in kızı Yağmur Lara'dan flaş açıklama

Yeşim Erçetin'in kızı Yağmur Lara'dan flaş açıklama. Annesi Amerika'da gözaltına alınmıştı
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Altı aylık birlikteliğin ardından geçtiğimiz yıl 31 Ocak'ta Fevzi Kardeseci ile nikah masasına oturan Yeşim Erçetin, Amerika'da eşi ile birlikte gözaltına alınmıştı.

FBI, Yeşim Erçetin ve eşi Fevzi'nin yaşadığı eve kripto paralarda usulsüzlük suçlamasıyla şafak baskını düzenlemiş, çifti gözaltına almıştı. 

Snob Magazin'in haberine göre; Erçetin'in Ozan Orhon'la evliliğinden olan kızı Yağmur Lara Orhon, annesiyle ilgili ilk kez konuştu. Instagram'dan açıklama yapan Orhon, "Lütfen bana saçma sapan anneniz ne oldu diye sormayı bırakın! Annem iyi, daha yeni yanına gittim, geldim. Ülkemizde yaşanan doğal felaketten dolayı üzüntülüydük, açıklamayı en kısa zamanda kendisi yapacak" dedi. 


 

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