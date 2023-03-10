Yeşim Erçetin'in kızı Yağmur Lara'dan flaş açıklama. Annesi Amerika'da gözaltına alınmıştı

Altı aylık birlikteliğin ardından geçtiğimiz yıl 31 Ocak'ta Fevzi Kardeseci ile nikah masasına oturan Yeşim Erçetin, Amerika'da eşi ile birlikte gözaltına alınmıştı.

FBI, Yeşim Erçetin ve eşi Fevzi'nin yaşadığı eve kripto paralarda usulsüzlük suçlamasıyla şafak baskını düzenlemiş, çifti gözaltına almıştı.

Snob Magazin'in haberine göre; Erçetin'in Ozan Orhon'la evliliğinden olan kızı Yağmur Lara Orhon, annesiyle ilgili ilk kez konuştu. Instagram'dan açıklama yapan Orhon, "Lütfen bana saçma sapan anneniz ne oldu diye sormayı bırakın! Annem iyi, daha yeni yanına gittim, geldim. Ülkemizde yaşanan doğal felaketten dolayı üzüntülüydük, açıklamayı en kısa zamanda kendisi yapacak" dedi.



