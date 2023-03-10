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Ünlü oyuncu Didem Uzel gençlik fotoğrafını paylaştı. “O zaman elimizde akıllı telefonlar yok”

1993 Best Model of Turkey ikincisi Didem Uzel, 1999'da çekilen eski bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayarak, geçmişi andı. Uzel, "Hafta içi canlı yayın yapıyordum. O dönemin fotoğrafları..." dedi.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 17:27
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Gençlik fotoğrafını paylaşan Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok

Ünlü oyuncu Didem Uzel gençlik fotoğrafını paylaştı. “O zaman elimizde akıllı telefonlar yok”
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İş insanı Selim Sarı ile 2012'de evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara verip yaşamını ABD'nin Miami şehrinde sürdüren ardından pandemi nedeniyle Türkiye'ye geri dönen Didem Uzel, oğlu Leo Aslan'ı 2016 yılında kucağına almıştı.

Sarı ile mutlu birlikteliğini sürdüren Uzel, nostaljik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Didem Uzel, 24 yıl önce çekilen eski bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

"28 YAŞINDAYIM BÜYÜK OLASILIKLA..."

Geçmişi yâd eden Uzel, "30'lar... O zaman elimizde akıllı telefonlar yok ki selfie'ler çekelim, her anımızı kaydedelim, gösterelim… Anca işte böyle gazetelerden saklanan fotoğraflar elimizde... 1999... Tbt... Hafta içi canlı yayın yapıyordum. O dönemin fotoğrafları... Yani ben burada 28 yaşındayım büyük olasılıkla. 30’lar derken, o yaşların tümünü kastetmiştim" ifadelerini kullandı. 
 

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