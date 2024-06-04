Annesi Atatürk'ün fotoğrafını kesince gözyaşlarına boğuldu

Bir erkek çocuğu, annesinin kitabındaki Atatürk fotoğrafını keserken gördüğünde duygusal bir tepki verdi. Annesi, çocuğun ödevi için Atatürk fotoğrafını küçültmek amacıyla kesmek istiyordu. Ancak çocuğun bu duruma verdiği tepki oldukça duygusal oldu. Çığlıklar atarak ağlayan çocuk, Atatürk'e duyduğu derin sevgi ve sadakati gözler önüne serdi.

Annesi durumu açıkladığında bile gözyaşlarına hakim olamayan çocuk, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Bu samimi anlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından takdirle karşılandı. Birçok kullanıcı, çocuğun Atatürk'e olan sevgisinin ve saygısının gelecek nesillerde de devam ettiğini görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.