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  • Annesi kabul etmemişti. Kimsesizler mezarlığına gömülen kıza sahip çıktılar 

Annesi kabul etmemişti. Kimsesizler mezarlığına gömülen kıza sahip çıktılar 

Elazığ’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 12 yaşındaki ağır zihinsel engelli kızın cenazesi, annesinin cenazeyi kabul etmemesi nedeniyle kimsesizler mezarlığına gömüldü. Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, kimsesizler mezarlığına defnedilen kızın mezarına karanfil bırakıp, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 15:18
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Annesi kabul etmemişti. Kimsesizler mezarlığına gömülen engelli kıza sahip çıktılar 

Annesi kabul etmemişti. Kimsesizler mezarlığına gömülen kıza sahip çıktılar 
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Elazığ’da yaşayan doğuştan ağır zihinsel engelli Zühal G. (12), Erzurum'dan Elazığ'daki bir bakımevine nakledildi. Beslenme sorunu olan ve kısa süre kaldığı bakımevinden hastaneye kaldırılarak tedavi altına çocuğun midesinden PEG ile beslenmesine devam edildi.

Tedavisi sırasında hastanede hayatını kaybeden talihsiz kızın ailesi, cenazeyi kabul etmedi. Bunun üzerine morgdan alınan cenaze, Elazığ'daki kimsesizler mezarlığına defnedilmek üzere yola çıkarıldı. Asri mezarlıktaki camiye getirilen çocuğun cenaze namazı, mezarlık çalışanları tarafından kılındı. Cenaze, dualar eşliğinde kimsesizler mezarlığına defnedildi.

ELAZIĞLILAR KİMSESİZ KIZIN AİLESİ OLDU

Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, kimsesizler mezarlığına defnedilen Zühal G.'nin mezarlığını ziyaret etti. Annesinin kabul etmediği küçük kızın mezarının başında Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Ardından Dernek Başkanı ve üyeleri kızın mezarına karanfil bırakarak her zaman kimsesiz, muhtaç ve zor durumda olanların yanında olduklarını kaydetti.

Elazığlılar olarak her zaman yardıma muhtaç olanların yanında olduklarını belirten Dernek Başkanı Onur Şahin, "Bugün dernek olarak dün vefat eden kardeşimizi ziyarete geldik. Kimsesiz ve yetim olduğunu öğrendiğimiz kardeşimize bugün hocamız eşliğinde Kur’an-ı Kerim okuduk, dualar ettik. Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği olarak dul, yetim ve öksüz kardeşlerimize sahip çıktığımız gibi bu kardeşimize de sahip çıktık. Kendisinin mekanının cennet olmasını dileyerek, Allah rahmet eylesin diyoruz. Elazığlılar olarak da her zaman kimsesiz kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz"

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Alperen27
11.01.2023 15:31
işte bizim Mİllete bu asalet yakışır ALKIŞLAR ONLARA .ALLAH cc hepinizden razı olsun gönlümüz şenlendi duygusallaştı sayenizde var olun  
 
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