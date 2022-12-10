Zihinsel engelli kadının eşi tarafından köydeki erkeklere pazarlandığı ortaya çıktı. Müge Anlı kayıp kadını arıyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün işlenen konu herkesin midesini bulandırdı. Zihinsel engelli Elnare Kızmaz tam 17 gündür kayıp olduğu öğrenildi. Kardeşi Aynure Hanım, ablasının bulunması için başvuru yaparak eniştesi Ahmet Kızmaz'dan şüphelendiğini söyledi.

Zihinsel engelli Elnare Kızmaz'ın kocası Ahmet Kızmaz hakkındaki iddialar kan dondurdu. Ahmet Kızmaz'ın gece eve erkek getirdiği ve eşini de bu erkeklerle cinsel ilişkiye zorladığı öne sürüldü.

“ŞİDDET UYGULUYORDU AÇ BIRAKIYORDU”

Aynure Hanım, ablası üzerinden maddi kazanç sağlayan eniştesinden şüphelendiğini söyleyerek "Ablamın akıl sağlığı yerinde değil eşi de bundan faydalanıyordu galiba. Ablamı köyde kullananlar oldu diye haberler geliyordu. Başına gelen olaylardan sonra ablam ona dokunulduğunda deliriyordu. Kadını o hale getirdiler." dedi.

Daha sonra yayına köyden bir kadın bağlandı. İsmini vermeyen istemeyen tanıdık kadın, "Ahmet Elnare’ye şiddet uyguluyordu, aç da bırakıyordu." ifadelerini kullandı.

"Gözümle de gördüm bacağı sekiyordu, gözü mosmordu. Ahmet'in dövdüğünü söylüyordu." diyen kadın gece eve erkeklerin geldiğini ekledi.

BAŞ ŞÜPHELİ EŞİ AHMET KIZMAZ

İddiaların odağındaki Ahmet Kızmaz ise söylenenleri reddetti. Karısının insanlardan para ya da yiyecek alması için dilendirdiği de iddia edildi.

Elnare Kızmaz'ın ya kaçırıldığı ya da öldürüldüğü düşünülüyor. Baş şüpheli ise karısını sürekli dövdüğü iddia edilen Ahmet Kızmaz.

Elnare Kızmaz'ın kardeşi Aynure Hanım ise anlattıklarıyla herkesi bir kez daha şoke etti. Köy yerinde bir düğünde ablasının düşürüldüğünü ve engelli kadının korkudan altına yaptığını ifade etti.