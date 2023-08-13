Annesi ve anneannesini vahşice katleden cani doktorların gözü önünde serçe parmağını ısırıp yuttu

Dehşet veren olay, saat 04.00 sıralarında Devrek İlçesi Çaydeğirmeni beldesindeki evde meydana geldi.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Rabia Çataklı, annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkuyu’ya uyurken bıçakla saldırdı. Çataklı, annesi ve anneannesini bıçakladıktan sonra cesetlerinden parçalar keserek camdan dışarı fırlattı.

Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, dairenin kapısını kırarak eve girdiklerinde Rabia Çataklı’yı elinde bıçakla yakaladı. Anne Şeyda Çataklı ile anneanne Medine Küçükkuyu’nun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Ceset parçalarının da atıldığı camın altında mutfak malzemeleri ve kumanya görüldü. Medine Küçükkuyu’nun iki gün önce kızının evine ziyarete geldiği öğrenildi.

İFADESİNDE SADECE TEKBİR GETİRDİ

Gözaltına alınan Rabia Çataklı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, Rabia Çataklı’nın cinayet anında evde sela okuduğunu belirledi. Gözaltına alınan Çataklı’nın ifadesi esnasında da sadece tekbir getirdiği, polise ifade vermediği öğrenildi.

SERÇE PARMAĞINI KOPARIP YUTTU

Sağlık kontrolü için Devrek Devlet Hastanesi’ne götürülen Çataklı’nın, buradaki muayene sırasında kendi serçe parmağını ısırıp kopartarak, yuttuğu öğrenildi.