Annesine kötü davrandığı için arkadaşını öldüren sanığına 26 yıl hapis

Ankara'da, bir kişinin başına çekiçle vurarak öldürmesi sonucu meydana gelen olayın ardından, Volkan Aydın hakkında 24 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

Annesine kötü davrandığı için arkadaşını öldüren sanığına 26 yıl hapis

Olayda azmettirici olduğu belirtilen C.A. ise beraat etti.

Cinayet, 4 Ocak 2022 tarihinde Çankaya ilçesi Göktürk Mahallesi Seyran Caddesi'nde meydana gelmişti.

Hasan Hüseyin Akkuş, kıraathanenin alt katında hareketsiz bir şekilde bulunmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Akkuş'un hayatını kaybettiğini tespit etmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Akkuş'un öldürüldüğü şüphesiyle çalışma başlatmıştı.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden cinayeti itiraf eden Volkan Aydın ve C.A., tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Volkan Aydın hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, C.A. hakkında ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'iş yeri dokunulmazlığını ihlale azmettirme' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı.

2 AYRI SUÇTAN 26 YIL HAPİS CEZASI

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanık Volkan Aydın ve taraf avukatları hazır bulundu. Önceki savunmalarını tekrarlayan sanık Aydın hakkında mahkeme kararını açıkladı.

Annesine kötü davrandığını iddia ettiği arkadaşı Hasan Hüseyin Akkuş'u başına çekiçle vurarak öldüren Volkan Aydın hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ancak sanık hakkında 'haksız tahrik' hükümleri uygulanarak sanığın 24 yıl hapis cezası verilmesine hükmedildi. Ayrıca sanık Volkan Aydın hakkında 'iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlali' suçundan da 2 yıl hapis cezası verilerek toplam 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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