Annesine tektaş yüzük hediye eden gençten duygulandıran mesaj 'Bu hayattaki tek başarım'

Bir genç, annesine tektaş yüzük hediye ederek onu çok mutlu etti. Annesinin gözyaşlarına boğulduğu anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tektaş Yüzüğü Gören Anne Ağladı

Videonun sahibi olan genç, annesine özel bir gün için hazırladığı sürprizi sosyal medya hesabından paylaştı. Genç, annesine hiç tektaş yüzüğü olmadığını söyleyerek ona bir kutu uzattı. Kutuyu açan anne, içinde pırıl pırıl parlayan bir tektaş yüzük gördü. Bu sürpriz karşısında çok duygulanan anne, hüngür hüngür ağlamaya başladı. Genç ise annesini teselli ederek sarıldı.

“Bu Hayattaki Tek Başarım”

Genç, videonun altına “Bu hayattaki tek başarım, hiç tektaşa sahip olmayan anneme tektaş almak” notunu düştü. Bu not, izleyenlerin de duygulanmasına neden oldu. Video, kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. Birçok kişi, gencin annesine yaptığı sürprizi takdir etti ve onlara mutluluklar diledi. Bazıları ise annelerinin de böyle bir sürprize layık olduğunu belirtti.