Annesinin ikiz kardeşini ilk kez gören bebeğin tepkisi olay oldu

Sosyal medyada yine bir bebek videosu viral oldu.

Annesinin ikiz kardeşiyle tanışan bir bebeğin tepkilerini görenlerin yüzünde otomatik olarak bir gülümseme oluştu.

ÖNCE ANNESİNE SONRA ANNESİNİN İKİZİNE BAKTI

İlk olarak annesinin odaya girdiğini gören bebek daha sonrasında annesinin tek yumurta olan ikiz kardeşinin odaya girmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Annesi ve ikizini ilk defa karşısında görünce hem şaşıran hem de mutlu olan miniğin tepkileri sosyal medyanın gündemine yerleşti.