Antakya’da alacak verecek kavgasında kan aktı: 2 ölü

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, kaçan bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Tartışma Kavgaya Dönüştü

Olay, Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi’nde bulunan Karlısu Göleti çevresindeki bir çay bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 15.15 sıralarında T.C., M.K. ve M.G. isimli şahıslar ile A.Y. ve A.K. isimli şahıslar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, şahıslar A.Y. ve A.K.'yı silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

2 Kişi Hayatını Kaybetti

Saldırı sonrası A.Y. isimli şahıs olay yerinde, A.K. isimli şahıs kaldırıldığı Kocaeli Sahra Hastanesinde hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar neticesinde M.K. ve M.G. isimli şahıslar yakalanırken, T.C. isimli şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Soruşturma Devam Ediyor

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor. Olayın nedeni ve failleri ile ilgili daha fazla bilgi edinilmeye çalışılıyor.