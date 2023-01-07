Hatay'da gol sesi çıkmadı: Antalya 1 puanla döndü

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından iki takım da 17 puana yükseldi.

Hatayspor, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Antalyaspor, sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.

İLK YARI:

3. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan Fernando'nun çektiği sert şutta kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.

15. dakikada Boudjemaa'nın savunmanın arkasına pasında topla buluşan Lobjanidze, ceza sahası sol çaprazından meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Alperen Uysal, uzanarak son anda topu kornere gönderdi.

16. dakikada Adekugbe'nin kafayla ceza sahası içine gönderdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi. Savunmadan seken topu önünde bulan El Kaabi'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Alperen Uysal'da kaldı.



34. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ köşeden ceza alanına ortasında kaleci Erce Kardeşler, topu elinden kaçırdı. Arka bölümde topu önünde bulan Luiz Adriano'nun vuruşunda, savunma meşin yuvarlağı önledi. Dönen topu sol köşeden Luiz Adriano bu kez içeri çevirmek istedi. Hatayspor savunmasının ayak koyduğu meşin yuvarlağı kaleci Erce Kardeşler kontrol etti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.