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Bertuğ Yıldırım seçimini yaptı: Türkiye'de kalmayacak

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen genç forvet Bertuğ Yıldırım'ın transfer kararı belli oldu.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 17:15
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İlk tercihi Avrupa. Yerli Haaland seçimini yaptı

Bertuğ Yıldırım seçimini yaptı: Türkiye'de kalmayacak
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen genç golcü Bertuğ Yıldırım, futbol kamuoyunda 'Yerli Haaland' olarak lanse edildi.

Transferde adı yakın dönemde Fenerbahçe ile anılan genç golcünün geleceğiyle ilgili kararı belli oldu.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu gündeme gelen futbolcunun transferde ilk tercihi Avrupa'da kariyerine devam edebilmek olduğu öğrenildi.

SAĞ VE SOL AÇIKTA OYNAYABİLİYOR

Takvim'in haberine göre, futbolcuya ilgi gösteren kulüpler olsa da kulübe henüz resmi bir teklif yapılmadı.

1.86 boyundaki futbolcu, santrfor mevkisinin dışında sağ açık ve sol açıkta da oynayabiliyor.

Bertuğ Yıldırım'ın, kulübü Hatayspor ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam ediyor.

 

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