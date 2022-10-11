Antalya Alanya’da icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Antalya İli, Alanya İlçesi, Payallar Mahallesi'nde, 5.234,97m² yüzölçümlü, arsa vasıflı, 656 ada 2 parsel sayılı ana taşınmaz üzerinde bulunan 2/110 arsa paylı B Blok, 9+çatı kat, 49 bağımsız bölüm numaralı DUBLEKS MESKEN vasıflı taşınmaz. İMAR DURUMU: Parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında 0.25 Taks, 1.00 Kaks, Ayrık Nizam 4 katlı konut maksatlı yapılaşmaya müsaadeli öğrenilmiştir. Parsel üzerinde yapılaşma tamamlanmış durumdadır.
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