Engin Polat'ın cezaevinden paylaştığı maskenin sırrını Yeniçağ açıklıyor

YENİÇAĞ ÖZEL

Karısı Dilan Polat ile birlikte ‘kara para aklama ve vergi kaçırma’ suçlamalarıyla tutuklanan ve 6 aydır cezaevinde bulunan Engin Polat'ın Instagram hesabından aylar sonra ilginç bir paylaşım yapıldı.

Gece saatlerinde 1.1 milyon takipçisi olan hesaptan yapılan paylaşımda karanlıkta beyaz bir maske görülüyor. Paylaşımı görenler ‘Bu paylaşım birine mesaj mı? İddialarını ortaya attı.

Sosyal medyada fotoğraf için şöyle yorumlar yapıldı:

-Ben cezaevinde olmadıklarına eminim ya.

-Maskenin arka tarafında başka kimler var acaba adam tehdit ediyor gibi paylaşım.

-Acaba cezaevinde değil mi?

-Belki de paraların ya da ses kayıtlarının gömülü olduğu yeri gösteriyordur.

-Kime ne mesaj veriyorsa artık.

O MASKENİN YERİNİ YENİÇAĞ BULDU

Herkes maskedeki mesajı paylaşırken yeniçag.com.tr olay yaratan maskenin yerini buldu.

Maskenin Dilan ve Engin Polat'ın Çekmeköy’deki villasının bahçesinde olduğu ortaya çıktı. Böylece ihtimaller ve iddialar Engin Polat’ın sosyal medyasını kızı Nilda Polat’ın kullandığı ihtimalini akıllara getirdi.

Dilan Polat’ın şatafatlı villasının iç mimarı Sema Bayraktar, aynı zamanda arkadaşları olan çifti ziyaretinde bu fotoğrafı paylaşmıştı.