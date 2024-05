Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a sitem: Yeşil sahada geçemiyorsunuz bari burada geçin

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, İstanbul Ticaret Odası üyeleri ile kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.

Organizasyonda konuşan Özbek, çarpıcı açıklamalarda bulunurken, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a sitem etti.

6 Şubat depremleri sonrası üç büyük kulüp olarak hayırda yarışmak için çağrı yaptığını, ancak Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan destek alamadığını söyleyen Özbek, "Hepimizi yasa boğan bir deprem yaşadık 6 Şubat'ta. 11 ilimiz bundan etkilendi. Galatasaray olarak depremin sabahında hemen arabayla bölgeye intikal ettik. İnsani yardım olarak 100 tır sevk ettik. Depremin birinci gününden itibaren dedim ki; biz üç kulüp muazzam bir yarış içindeyiz. Biz üç kulüp hayırda yarışalım dedim. Kalıcı konut için TOKİ ile Maraş, Adıyaman ve Hatay'da 100'er konuttan toplam 300 konutluk bir anlaşma yaptık Galatasaray olarak ve bunun avansını da ödedik. Maraş'ta temel atma töreninde dedim ki 'Ey Fenerbahçeliler, ey Beşiktaşlar... 100 tane de gelin siz de yapın, hatta siz 150 tane yapın bizi geçin. Yeşil sahada geçemiyorsunuz burada geçin' dedim. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz diye övünüyorsunuz. Eee nerdesiniz orda? Bu tip sosyal destek istenen yerlerde de bu kulüplerin hazır olması lazım." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'in diğer sözleri şu şekilde;

"Finansal yapı bu hassasiyetlerin başında geliyor. Bugün gelişen spor dünyası, özellikle futbolda dünyanın nereye gittiğine bakın. Ekonominin hangi boyutlara gittiğine dikkat edin. Şaşırtıcı. Dün bir haber aldım, bildiğiniz gibi Paris Saint-Germain Fransa'nın önemli kulüplerinden bir tanesi. Bir oyuncusu var Mbappe. Takım değiştiriyor, önümüzdeki sezon Real Madrid'e gidiyor. Kaça alınıyor, kaça satılıyor, önümüzde bir transfer dönemi var. Doğru mu yanlış mı teyit edemedim ama bana söylenen rakam 300 milyon eurolardan başlıyor. Bir oyuncu, bir takımdan diğer bir takıma geçiyor, 2-3 sene kontrat süresini bilmiyorum, oyunculara ödenen parayı düşünün. Bu transfer mukavelesi yapmak için bu mukabil rakamlardan söz ediyoruz."

"Biz Avrupa'da yarışıyorsak, Avrupalı takımlarla mücadele edeceksek, Ali Sami Yen Ağabeyin dediği gibi yabancı takımları yenmek üzere bir misyonumuz varsa birinci hedef mali yapıyı düzeltmek. Demiyorum ki bir anda Avrupalılar'ın seviyesine çıkarız ama en azından hedef gösterip çalışmaların yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Sürdürülebilir bir başarı istiyorsak sürdürülebilir bir mali yapı şart. Bu tespit doğru mu? Kimsenin itirazı yok, nasıl olacak? Biz esas faaliyetimiz olan spordan böyle oyuncu yetiştirip ihraç edip falan para kazanan bir ülke değiliz. Koskoca 80 milyonluk ülkeden 1-2 oyuncu çıkıyor, Avrupa'ya transfer oluyor. Bu transfer bedelleri de 20 milyon euro falan. En büyük transferi biz yaptık, 35 milyon euro. Bunun farkına varmak lazım."

"Her maç 52 bin kişiye oynuyoruz, hangi maç olduğu önemli değil, her maç 52 bin. Bunlar duyulmuş olmuş vakalar değil. Hepsinin altında Galatasaray'ın başarısı, seyir zevki yatıyor. O kadar iyi seviyeye getirdik ki futbolu, Ticaret Odası bile bize bir kontenjan ayırın diyor, bu çok önemli. Elbette ki Ticaret Odası önemli bir kurum. Galatasaray maçlarında her zaman kontenjanları vardır."

"Sayın Başkanım, biliyorum siz Fenerbahçelisiniz. Fenerbahçe de Türkiye'nin güzide kulüplerinden bir tanesi. Taraftar sayısı her ne kadar Galatasaray'dan az olsa da yadsınamaz, iyi bir seviyede taraftarı var. Bir konuda tenkit etmek istiyorum kendilerini, bildiğiniz gibi hepimizi yasa boğan 6 Şubat'ta Türkiye bir deprem yaşadı. 11 ilimiz, Türkiye'nin yaklaşık yüzde 15'i bundan etkilendi. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, yüzbinlerce kişi evinden işinden oldu. Türkiye büyük bir felaket yaşadı. Galatasaray depremin 1. gününün sabahında yönetim kurulu toplantısı yapıldı, hemen arabayla bölgeye intikal ettik. Vaziyeti gördük. Bölgeye insani yardım olarak yaklaşık 100 tır malzeme gönderdik. Malzeme sevk etmek yetmiyordu, insanlarımızı, buradan UltrAslan'a teşekkür ediyorum, bölgedeki UltrAslan ekipleriyle büyük bir çadır tuttuk. Gelen malı orada tasnif ettik, pikaplarla sevkiyat yaptık. Bölgeye gidin, Galatasaray'ın oradaki faaliyetlerinden ötürü bize saygı duyuyorlar. Bu bizim ödünç kaynağımız. Galatasaray aynı zamanda sosyal sorumlulukları olan bir kulüp. Şikayet ettiğim konu şu, depremin birinci gününden itibaren TFF başkanına da dedim ama yapamadık, 'Biz 3 kulüp Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş sahada muazzam yarıştayız, öyle bir proje yapalım ki hayırda da bizi yarıştır. 3 tane salon ver bize, kameraları koy karşımıza, başkanlar yöneticiler oturalım, tek tek taraftarımız arayalım 'Fenerbahçe 100 lira, biz 90'da kaldık, taraftarım yetiş' diyelim.' dedim. Yapmadılar. Bu aklımda kalan bir husustu."

"Sayın Cumhurbaşkanı konuştu, benim söylediğim şeyleri o söyledi. 'Dursun Başkan'ın söylediği gibi Fenerbahçe, Beşiktaş neredesiniz kardeşim' dedi. Sayın Özhaseki orada olduğu Kayseri'ye bir 50 konut çıktı, başka kimseye fatura çıkmadı. Bu kulüplerin buralarda da hazır olması lazım. Arkadaşlar, biz şunu denedik gördük, Hatay'da 100 tane ev yapmak, Maraş'ta 500 konteynerlik kent yapmak yeterli değil. Biliyorsunuz ki bölge insanının en büyük beklentisi ne, bizim orada hazır olmamız, onların elini sıkmamızı bekliyor."

"Bu hafta önemli bir hafta. İnşallah şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyoruz, inşallah yapacağız."