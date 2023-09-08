Antalya Demre eski belediye başkanı intihar etti. Eşi de oğlu tarafından öldürülmüştü

Antalya Demre eski belediye başkanı Adnan Genç (75) oturduğu apartmanın çatı katından atlayarak intihar etti. 2025’te eşi oğlu tarafından öldürülmüştü.

KAYNAK: İHA
Antalya Demre eski belediye başkanı intihar etti. Eşi de oğlu tarafından öldürülmüştü

Olay, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 605 Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi.

Bina bahçesinin arka kısmında Adnan Genç'in kanlar içerisinde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Genç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç’in cesedi inceleme sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Genç'in çatıdan atlatarak intihar ettiği polis kayıtlarına geçti.

EŞİ OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

1989-1995 ve 1999-2004 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden Demre Belediye Başkanlığı yapan Adnan Genç'in arkadaşlarına bunaldığını söylediği belirtildi.

Adnan Genç'in şizofreni tedavisi gören oğlu Batuhan Genç de 13 Aralık 2015'te aynı apartmanda annesi Zahide Genç'i boğazından bıçaklayarak öldürmüştü.

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