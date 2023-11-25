Antalya Havalimanı’nda facianın eşiğinden dönüldü. İki uçağın çarpışması son anda engellendi

Antalya Havalimanı’nda Hava Trafik Kontrolörlerinin dikkati sayesinde iki uçağın çarpışması son anda engellendi. Olayın görüntüleri Flightradar sayesinde ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Antalya Havalimanı’nda facianın eşiğinden dönüldü. İki uçağın çarpışması son anda engellendi

Antalya Havalimanı'nda dün facianın eşiğinden dönüldü.

THY ve Pegasus adına uçan Avion Express uçakları, Hava Trafik Kontrolörlerinin dikkati sayesinde çarpışmaktan son anda kurtuldu.

Airporthaber'in haberine göre, normal taksi talimatları alan Pegasus'a ait Avion Express tarafından işletilen LY-NVN kuyruk tescilli Airbus A320-200 tipi yolcu uçağının pilotu yanlışlıkla bekleme alanı dışına çıkarak piste girdi. Bu sırada iniş için yaklaşmakta Türk Hava Yolları'na ait İstanbul-Antalya seferini yapan Airbus A321 tipi uçak hava trafik kontrolörünün dikkati sonucunda son anda inişi iptal etti.

Yaşanan yaklaşma Flightradar da saniye saniye görüntülendi.

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