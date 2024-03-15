Antalya İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Kaynak: Haber Merkezi
Antalya İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Antalya'daki 2024 Yerel Seçim Sonuçları, ilçelerin yönetimlerinde önemli değişikliklere işaret etti.

Seçmenlerin tercihleri, Antalya'nın her bir ilçesinde yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirledi. Bu sonuçlar, ilçelerin sosyal, ekonomik ve politik yapılarına dair önemli bir görünüm sunabilir.

Antalya İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

AKSEKİ

DÖŞEMEALTI

GÜNDOĞMUŞ

KEPEZ

MANAVGAT

AKSU

ELMALI

İBRADI

KONYAALTI

MURATPAŞA

ALANYA

FİNİKE

KAŞ

KORKUTELİ

SERİK

DEMRE

GAZİPAŞA

KEMER

KUMLUCA

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI

Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.

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Antalya 2024 Yerel Seçim Sonuçları SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Antalya 2024 Yerel Seçim Sonuçları
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