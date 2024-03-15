Seçmenlerin tercihleri, Antalya'nın her bir ilçesinde yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirledi. Bu sonuçlar, ilçelerin sosyal, ekonomik ve politik yapılarına dair önemli bir görünüm sunabilir.
Antalya İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
AKSEKİ
DÖŞEMEALTI
GÜNDOĞMUŞ
KEPEZ
MANAVGAT
AKSU
ELMALI
İBRADI
KONYAALTI
MURATPAŞA
ALANYA
FİNİKE
KAŞ
KORKUTELİ
SERİK
DEMRE
GAZİPAŞA
KEMER
KUMLUCA
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI
Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.