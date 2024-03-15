Seçmenlerin tercihleri, Antalya'nın her bir ilçesinde yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirledi. Bu sonuçlar, ilçelerin sosyal, ekonomik ve politik yapılarına dair önemli bir görünüm sunabilir.

Antalya İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları AKSEKİ DÖŞEMEALTI GÜNDOĞMUŞ KEPEZ MANAVGAT AKSU ELMALI İBRADI KONYAALTI MURATPAŞA ALANYA FİNİKE KAŞ KORKUTELİ SERİK DEMRE GAZİPAŞA KEMER KUMLUCA 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.