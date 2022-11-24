Antalya Korkuteli’nde icradan satılık daire

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Antalya İl, Korkuteli İlçe, 1048 Ada, 7 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Yeni Mahallesi, 1048 ada, 7 parselnumaralı parsel Arsa vasfında ve 847,69 m² arsa alanlıdır. Taşınmaz Korkuteli İlçesi, Yeni Mah. sınırları içerisinde, 1625 sokak üzerinde konumludur. Taşınmaza ulaşım için, Mehmet Akif caddesi üzerinden doğu istikamette ilerlerlen sağda1625 sokak ile kesişimde konumludur. Parselin yakın çevresinde bulunan imar yolları açılmış olup, bölgenin alt yapısı tamamlanmıştır. Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle 4-5 katlı, betonarme tarzda, tek blok tarzında yapılaşmalar yoğunlukta olup doluluk oranı %70-80 düzeyindedir. Ana taşınmaz 874,69 m² yüzölçüme sahip arsa üzerinde 6 bağımsız bölüm bulunmaktadır.Parsel üzerinde Bodrum + Zemin + 2 Normal Kat olmak üzere 4 katlı betonarme yapı bulunmaktadır

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