14 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Antalya Manavgat SYDV geçici işçi alacak

Antalya Manavgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 14 geçici işçi alacak. Son başvuru tarihi 21 Aralık 2022 olarak açıklandı. 

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 14:52
Takip Et

Antalya Manavgat SYDV geçici işçi alacak

Antalya Manavgat SYDV geçici işçi alacak
+
Aa
-

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Antalya Manavgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 14 geçici işçi alacak. Son başvuru tarihi 21 Aralık 2022 olarak açıklandı. 

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Çalışmasına engel hali olmamak

En az 1 yıldır Manavgat ilçesinde ikamet ediyor olmak

Erkek personel için askerlik görevini yapmış olmak veya muaf olmak ya da askerlik ile ilişiği bulunmamak

Erkek personelin en az B sınıfı sürücü belgesinin olması

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

1 adet vesikalık fotoğraf

Çalışmasına engel olmayacağını gösterir sağlık kurul raporu

Adli sicil kaydı

Banka hesap numarası

Yaşlı bakım sertifikası

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
1
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
2
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
3
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
4
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
5
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
6
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
7
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
﻿Baba kız aynı hastanede şifa dağıtıyor
﻿Baba kız aynı hastanede şifa dağıtıyor
﻿Baba kız aynı hastanede şifa dağıtıyor
﻿Asgari ücrette ikinci görüşmeler başladı
﻿Asgari ücrette ikinci görüşmeler başladı
﻿Asgari ücrette ikinci görüşmeler başladı
﻿1 avuç kabak çekirdeği nelere iyi gelir?
﻿1 avuç kabak çekirdeği nelere iyi gelir?
﻿1 avuç kabak çekirdeği nelere iyi gelir?
﻿Yılbaşı öncesi kaçak içki baskını 
﻿Yılbaşı öncesi kaçak içki baskını 
﻿Yılbaşı öncesi kaçak içki baskını 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.