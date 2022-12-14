Antalya Manavgat SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Antalya Manavgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 14 geçici işçi alacak. Son başvuru tarihi 21 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Çalışmasına engel hali olmamak

En az 1 yıldır Manavgat ilçesinde ikamet ediyor olmak

Erkek personel için askerlik görevini yapmış olmak veya muaf olmak ya da askerlik ile ilişiği bulunmamak

Erkek personelin en az B sınıfı sürücü belgesinin olması

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

1 adet vesikalık fotoğraf

Çalışmasına engel olmayacağını gösterir sağlık kurul raporu

Adli sicil kaydı

Banka hesap numarası

Yaşlı bakım sertifikası