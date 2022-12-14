Antalya Manavgat SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Antalya Manavgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 14 geçici işçi alacak. Son başvuru tarihi 21 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Çalışmasına engel hali olmamak
En az 1 yıldır Manavgat ilçesinde ikamet ediyor olmak
Erkek personel için askerlik görevini yapmış olmak veya muaf olmak ya da askerlik ile ilişiği bulunmamak
Erkek personelin en az B sınıfı sürücü belgesinin olması
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
1 adet vesikalık fotoğraf
Çalışmasına engel olmayacağını gösterir sağlık kurul raporu
Adli sicil kaydı
Banka hesap numarası
Yaşlı bakım sertifikası
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