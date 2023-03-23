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Antalya Manavgat’ta icradan satılık tribleks konut

T.C. Manavgat 2. İcra Dairesi tarafından Antalya Manavgat'ta tribleks konut icradan satılacak.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 12:04
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Antalya Manavgat’ta icradan satılık tribleks konut

Antalya Manavgat’ta icradan satılık tribleks konut
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Antalya İl, Manavgat İlçe, PAZARCI Mahalle/Köy, 1153 Ada, 2 Parsel, numaralı taşınmaz Manavgat ilçesi, Örnek Mahallesi'nde, Manavgat Irmağı'nın 50m kadar güneyinde, Rauf Denktaş Köprüsü'nün 120m kadar güneybatısında, Andızlı Yapı Kooperatifi'nin 80m kadar batısında, Alparslan Türkeş Bulvarı'nın 600m kadar batısında, Yunus Emre Caddesi'nin 200m kadar kuzeyinde Antalya-Manavgat Karayolu'nun da (D400) 400m kadar kuzeyinde, 1501 sokak üzerinde ve bu yola kuzey yönden cepheli durumda olup, yaklaşık kuş uçuşu olarak Manavgat Belediyesi'ne 1 km, Manavgat Devlet Hastanesi'ne de 2km mesafede bulunmaktadır. Hudutları itibari ile parselin kuzeyi yol (1501 sokak), diğer cepheleri ise komşu parseller ile çevrilidir. Parsel çevresinde bulunan imar yolları açılmış ve kaplanmıştır .Parselin ırmak cephesi olan kuzeyinde, üzerine benzer şekilde yapı yapılabilecek herhangi bir imar parseli daha bulunmamakta olup, bu özelliği itibari ile satışa konu parsel Manavgat Irmağı'na cepheli 1. parsel konumundadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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