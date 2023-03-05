Antalya Muratpaşa’da icradan satılık daire

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Antalya İl, Muratpaşa İlçe, KIŞLA Mahalle/Köy, 1025 Ada, 14 Parsel, 7.kat 18 nolu bağımsız bölüm Nolu Bodrum + Zemin (+Asma) + 7 Normal Kat olmak üzere 9 katlı betonarme yapı bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz, binanın 7.katında bulunan Mesken niteliğindeki 18 nolu Bağımsız Bölümdür. Satışa konu taşınmaz 18 nolu mesken yapının 7. katında konumlu; zemin kattan kuzey yönde olan bina girişine sağ tarafta konumlu olup kuzey, batı ve güney yönlere cephelidir. Mimari projesinde ve mahalinde yapılan incelemede; 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, antre-hol ve 2 balkon hacimlerinden oluşmakta net 98 m², brüt 110 m² kullanım alanına sahiptir. Meskenin giriş kapısı çelik, iç hacim kapıları ahşap kapı olup pencereleri pvc doğramadır. Kuru zeminleri laminant kaplama, ıslak zeminleri seramik kaplamadır. Banyo bölümünde zeminleri seramik, duvarları fayans kaplamadır. Banyo bölümünde vitrifiyeleri ve klozet bulunmaktadır. İç hacim duvarları saten boyalı, tavanları kartonpiyerlidir. Mutfak tezgahı granit olup mutfak dolapları laminanttır. Taşınmazın inşaat malzeme ve işçiliği düşük seviyede olup tadilat ihtiyacı bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.