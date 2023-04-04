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Antalya Muratpaşa'da riskli binalar tespit edilecek

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güvenlik Mahallesi’nde düzenlenen iftarda, “Yakında bütün binalarımızı kontrol edip puan vereceğiz. En riskli binalarımızı tespit edeceğiz” dedi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 10:30
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Antalya Muratpaşa'da riskli binalar tespit edilecek

Antalya Muratpaşa'da riskli binalar tespit edilecek
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ANKA'da yer alan habere göre, Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin mahalle iftarları devam ediyor. Yeni haftanın ilk gününde Yıldız, Memurevleri, Güvenlik ve Varlık mahalle sakinleri iftarda bir araya geldi.

Güvenlik Mahallesi açık pazar alanında düzenlenen iftar için hazırlıklar saatler öncesinden başladı.  Önce masalar ve sandalyeler yerleştirildi. Masalara örtüler serildi ve belediyenin aşevinde hazırlanan yemeklerin de getirilmesiyle hazırlıklar tamamlandı. Çocuklar iftar saatini aynı zamanda Antalya’nın ilk açık hava çocuk oyun dünyası olan Muratpaşa Belediyesi Teneffüs Park’tan gelen palyaçolar ve çizgi film karakterleriyle oyunlar oynayarak bekledi. Ezanın okunmasıyla birlikte Muratpaşa’nın iftar sofrasında oruçlar açıldı.

Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada, herkesin Ramazan ayını kutladı. Belediye'nin Türkiye’nin 11 ilini etkileyen depremde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Uysal, Antalya’nın nüfus yoğunluğu en yüksek ilçesi Muratpaşa’da da depreme dayanıklı bir kent oluşturmak için atılan adımları mahalle sakinleriyle paylaştı. Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Binalarımızı doğru yapmamız gerekiyor. Onun tedbirlerini alıyoruz. Yakında bütün binalarımızı kontrol edip puan vereceğiz. En riskli binalarımızı tespit edeceğiz. Allah korusun, gelecekle ilgili envanter çalışmalarımız sizlerin esenliği, çocuklarımızın geleceği için devam edecek.”

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