Antalya Valiliği'nden son 5 günde kıyıya vuran 6 ceset hakkında açıklama geldi. Sır perdesi aralandı

Antalya’da son 5 günde kıyıya 6 cansız bedenin vurması kentte paniğe yol açtı. En son 5 yıldızlı bir otelin sahiline kimliği belirsiz bir erkek cesedi vurmuştu.

ANTALYA'DA NELER OLUYOR?

Sabah saatlerinde babası ile birlikte balık tutmaya giden bir kişi sahilde gezinirken kıyıya vurmuş bir ceset görmüş ve ekiplere haber vermişti. İhbarın ardınan olay yerine gelen ekipler cansız bedeni gerekli inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırmıştı.

Peş peşe yaşanan ve halk arasında korkuya neden olan bu ürpertici görüntü üzerine Antalya Valiliği’nden kıyıya vuran kimliği belirsiz cesetler hakkında açıklama geldi.

Antalya Valiliği’nin konuyla alakalı basın açıklaması şöyle:

“Antalya Kıyılarımızda Tespit Edilen Cansız Bedenler Hakkında

Antalya Kıyılarımızda Tespit Edilen Cansız Bedenler Hakkında Basın Açıklaması

Basın yayın organlarında yer alan ve Antalya kıyılarında bulunan cansız bedenlerle ilgili olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde; Kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E.'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Nihai sonuç adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır. Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir.

KIBRIS’A GİDEN LÜBNAN TEKNESİNİN YOLCULARI OLMASINDAN ŞĞPHELENİLİYOR

Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023 tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu bildirilmiştir. Son bir haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde, häkim rüzgârın Güney ve dalganın Güney Doğu yönünden geldiği tespit edilmiş olup, muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir.

2023-2024 yıllarında Antalya ilinde herhangi bir düzensiz göçmen grubuna ilişkin intikal etmiş bir kaza/olay veya kayıp bildirimi bulunmamaktadır. Denizlerimizde ve kıyılarımızda meydana gelen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin kolluk birimlerimiz ve Cumhuriyet Savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalara devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

SON 5 GÜNDE 6 CANSIZ BEDEN BULUNDU

Antalya’da son 5 günde 6 cansız bedenin bulunması üzerine farklı olasılıklar üzerinde duruluyor.

Çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde 1 çocuk ve 1 yetişkin cesedinin bulunmasından sonra dün de Manavgat'ta 2, Serik'te 1 ceset daha bulundu. Serik'in Kadriye Mahallesi'nde bulunan kadın cesedinin, Antalya'da 13 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olma olasılığı üzerine İstanbul'da yaşayan ailesi , DNA örneği alınması için Antalya'ya doğru yola çıktı.

Son günlerde Antalya sahillerinde karaya vuran cesetlerin, bir kaçak göçmen teknesinin batması ve içindekilerin ölmüş olması sonucu üzerinde duruluyor.