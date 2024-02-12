Antalya sahiline yine ceset vurdu. Herkes göçmen teknesi sanmıştı. Atatürk detayı ortaya çıktı

Kaynak: DHA
Antalya sahiline yine ceset vurdu. Herkes göçmen teknesi sanmıştı. Atatürk detayı ortaya çıktı
Antalya’da sahilde yine bir ceset bulundu. Bakanın yaptığı açıklamalar neticesinde sahildeki cesetlerin göçmen olabileceği üzerinde durulurken flaş ayrıntı fark edildi.

Antalya ve Muğla sahillerinde bazıları parçalanmış şekilde bulunan 9 cesetin ardında KKTC’de de sahilde 3 ceset bulunmuştu. Bazı cesetlerin parçalanmış olması dikkat çekmişti. Son 2 ayda art arda bulunan cesetler soru işareti yarattı.

Olay infial yarattırken Antalya sahilinden yine bir ceset çıktı. Antalya Konyaaltı Sahili açıklarında şantiye işi yapan işçiler bir ceset buldu.Su içinde hareketsiz bir şekilde duran kişiyi gören işçiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıçlar, su üzerindeki kişiyi kıyıya çıkarttı.

Kıyıya çıkartılan cesedin üst kısmının çıplak olduğu belirtildi.

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ATATÜRK DETAYI

bileğinde 'Mustafa Kemal Atatürk' yazılı dövme olduğu tespit edildi. Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SON 1 AYDA 10'UNCU CESET

Antalya'da son 1 ayda kıyıya vuran ceset sayısı, son cenaze ile 9 oldu. 17 Ocak'tan bu yana Alanya'da 1, Manavgat ve Serik'te 3'er, Aksu'da 1 ve Konyaaltı Sahili'nde 1 olmak üzere toplam 9 ceset bulundu.

Muğla sahilinde de 1 ceset bulunmuştu. Antalya’da bulunan cesetlerden birinin Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'a ait olduğu belirlenmişti.

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BAKAN YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kıyılara vuran 9 cansız bedenle ilgili açıklamalar yapmıştı. Yerlikaya cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğunun tespit edildiğini söyleyerek, geçtiğimiz aylarda Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs’a doğru hareket ettiğini saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiğini ve müteakiben teknenin kaybolduğunun belirlendiğini de duyurmuştu.

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