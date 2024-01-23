Sahillerde bulunan cesetlerden birinin kimliği belli oldu. DNA örneği kayıp Merve'yle eşleşti

Sahillerde bulunana cesetlerden birinin kimliği belli oldu: DNA örneği kayıp Merve'yle eşleşti

Son günlerde Akdeniz kıyılarında ulaşılan cansız bedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Antalya'dan sonra bu kez Muğla'da bir ceset bulundu.

Antalya’nın Serik ilçesinde sahilde bulunan cesedin, 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas’a ait olduğu tespit edildi.

İstanbul'da yaşayan baba Osman Elmas, Akdeniz Üniversite Gastronomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kızı Merve Şevval Elmas'a 4 Ocak'tan beri ulaşamayınca Antalya'ya gelerek kayıp başvurusunda bulundu.

Baba Elmas’ın başvurusu üzerine harekete geçen polis ekipleri, üniversite içerisindeki KYK yurdunda kalan Merve Şevval Elmas'ın izin alıp, halk otobüsü ile Barınaklar Bulvarı’na giderek Düden Şelalesi'nin deniz ile buluştuğu noktaya tek başına geldiğini belirledi.

Sahil Güvenlik ekipleri de Elmas'ı aramak için denizde çalışma başlattı.

DNA ÖRNEĞİ EŞLEŞTİ

Sahillerde bulunan cesetlerin ardından kentte haklarında kayıp ihbarı yapılan kişilerin ailelerinden DNA örnekleri alınmasına karar verildi.

Haberi aldıktan sonra baba Osman Elmas da Antalya Adli Tıp Kurumu’na kızı için DNA örneği verdi.

DNA testinin sonucuna göre Serik’te sahile vuran kadın cesedinin, Merve Şevval Elmas’a ait olduğu tespit edildi.

Haberle birlikte yıkılan Osman Elmas, “Maalesef ciğerparem hakkın rahmetine kavuştu. İşlemleri yetişirse yarın götüreceğiz” dedi.

Merve’nin cansız bedeni İstanbul’da toprağa verilecek.

NE OLMUŞTU?

Antalya’da çeşitli sahillerde üst üste cansız bedenler bulunmuştu. Kimlikleri ve ölüm nedenleri araştırılırken bir ceset de Muğla'nın Köyceğiz sahilinde bulunmuş ve böylece son 6 günde 2 ilde bulunan ceset sayısı 9'a çıkmıştı

İLK CESET 17 OCAK'TA BULUNDU

İlk vaka 17 Ocak'ta Manavgat ilçesindeydi. Çenger Mahallesi sahilinde bir çocuğa ait cansız beden bulundu.

Araştırmalar sürerken günler içinde peş peşe benzer ihbarlar geldi. Manavgat ve Alanya sahilinde 3 yetişkine ait cansız bedenlere ulaşıldı.

Serik ilçesinde bir otelin sahilinde 2 ceset bulundu. Böylece son 6 günde Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı, 8'e yükseldi.

Son olarak karadan ulaşımı olmayan Muğla'nın Ekincik Koyu Gökyar Burnu mevkiinde balık avlayan bir kişi, karaya vurmuş şekilde bir kadın cesediyle karşılaştı.

Bazı uzuvlarının eksik olduğu belirlenen kadın cesedinin, düzensiz bir göçmene ait olabileceği değerlendiriliyor.