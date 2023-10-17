Antalya’da 21 ayrı adrese hava destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Antalya'da 21 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 24 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.

KAYNAK: İHA
Antalya’da 21 ayrı adrese hava destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde eş zamanlı olarak 21 adrese operasyon düzenlendi. 3 Özel Harekât unsuru, 2 insansız hava aracı, 3 narkotik madde arama köpeği olmak üzere toplam 55 ekip ve 200 personelle icra edilen hava destekli operasyonda; 15 kilogram eroin, 6 kilogram esrar, yaklaşık 165 bin kullanımlık sentetik kannabinoid A4 maddesi, bir miktar ecstasy ve metamfetamin maddesi, 3 adet hassas terazi ve yüklü miktarda paranın ele geçirildiği vurgulandı.

Operasyon çerçevesinde 24 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

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