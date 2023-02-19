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Antalya’da 210 şahıs yakalandı

Antalya’da jandarmanın yaptığı operasyonda 27 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken 210 aranan şahıs da yakalandı.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 18:25
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Antalya’da 210 şahıs yakalandı

Antalya’da 210 şahıs yakalandı
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İHA
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11 - 17 Şubat 2023 tarihleri arasında icra edilen faaliyetler sonucunda 210 aranan şahıs yakalandı. Çalışmalar kapsamında, 27 kilo 60 gram esrar maddesi, 70 gram eroin maddesi, 35 gram metamfetamin 70 gram bonzai, 33 kök kenevir bitkisi, 78 kök skunk bitkisi, 13 adet sigara dolum makinası, 15 bin adet dolu makaron 10 bin 600 adet boş makaron, 70 kilogram tütün ele geçirildi. Ayrıca 2 adet mali olay, 1 adet organize suç olayı müdahale edildi. Trafik timlerince 19 bin 356 araç kontrol edilerek, 262 araç sürücüsüne 605 bin 859 TL trafik cezası uygulandı.


Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğünce deprem bölgesinden gelen çocuklara yönelik moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla toplam 85 çocuğa Tim Jandarma çizgi film izletildi, psikologlar tarafından çocuklarla görüşme yapılarak çeşitli oyunlar oynandı.

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