Antalya'da 268 kök kenevir ele geçirildi

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir operasyon düzenlendi.

M.T. isimli şüpheli şahsın Kepez ilçesinde esrar maddesi üretmek amacı ile yasadışı kenevir bitkisi yetiştirdiğinin tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, 268 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği bilgisi verildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıs M.T. hakkında adli işlemlere başlanıldığı belirtildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edileceği vurgulandı.

(AA)