Bahisçi futbolcuya şartlı af çıktı

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Bahisçi futbolcuya şartlı af çıktı
İtalyan futbolcu Sandro Tonali, yasa dışı bahis nedeniyle 2 ay daha ceza aldı. Ancak İngiltere Futbol Federasyonu bu cezayı şarta bağladı.

Yasa dışı bahis nedeniyle futboldan 10 ay men edilen Premier Lig ekibi Newcastle United'ın yıldızı Sandro Tonali için İngiltere Futbol Federasyonu’ndan (FA) yeni bir karar çıktı.

FA, İtalyan futbolcuya aynı suçlamalar nedeniyle 2 aylık ek bir ceza verdiğini duyurdu.

Milan'da forma giyerken bahis oyunlarına katıldığı tespit edilen Tonali, bu sebeple futboldan uzaklaştırılmıştı. Ancak, FA’nın son açıklamasına göre, Tonali’nin bahis kurallarını bir daha ihlal etmemesi şartıyla, bu 2 aylık cezadan muaf tutulabileceği belirtildi.

23 yaşındaki yetenekli oyuncu Tonali, İtalya’dan aldığı 10 aylık men cezasının bitimine yaklaşırken, 27 Ağustos 2024 tarihinden itibaren futbola geri dönüş yapabilecek.

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