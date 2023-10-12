Antalya’da 4 araç birbirine girdi. Trafik felç oldu

Antalya’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAYNAK: İHA
Antalya’da 4 araç birbirine girdi. Trafik felç oldu

Antalya’da 4 araç, zincirleme trafik kazasına karıştı. Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; aynı güzergâh üzerinde seyir halinde bulunan Özcan Çınar yönetiminde bulunan CEYSU firmasına ait 07 ZB 447 plakalı kamyon ile İsmail Bekmez yönetimindeki Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait 07 TK 565 plakalı tır çarpıştı. Kazaya Faruk Yılmaz yönetiminde bulunan 06 COP 511 plakalı otomobille Bayram Göçer idaresindeki 07 C 2463 plakalı servis aracı da karıştı. Kazada su nakliyesi yapan 07 ZB 447 plakalı kamyonun sürücüsü Özcan Çınar, araç içerisinde sıkıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ayaklarından sıkışan sürücü Çınar’ı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Otomobil içerisinde bulunan Dilber C. de kazada hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kazanın ardından Gazi Bulvarı üzerinde trafik adeta durdu. Polis ekipleri duran trafiği açmak için çalışma gerçekleştirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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