Birbirlerini Rus sanan Ukraynalılar kavga etti. Eee hep Çinlilerle Japonlar karıştırılacak değil ya

Dünyada en çok Çinliler ve Japonlar birbirine karıştırılırdı. Hatta öyle ki Çinliler ve Japonlar bile bazen birbirlerini karıştırırdı. Son gelen haberde ise bu kez Ukraynalılar ve Ruslar karıştırıldı.

Fransa’nın Nice şehri yakınlarındaki Roquebrune-Cap-Martin’de, iki Ukrayna vatandaşına saldıran bir eski Ukraynalı askerin hapse mahkum edilebileceği ifade edildi.

Fransa’nın Nice şehrinin Savcısı Xavier Bonhomme, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda olayı şöyle özetledi:

12 Eylül 2022’de, Ukrayna kökenli iki kadın, önceki gün Roquebrune-Cap-Martin şehrinde kendilerine uygulanan şiddetle ilgili olarak Menton Polis Komiserliği'ne şikayette bulundu. Polis tarafından sorgulanan, yine Ukrayna asıllı olan sanık şiddeti, küçümseyerek kabul etti.

Sputnik'de yer alan habere göre; saldırıya uğrayan kadınların, yerel Nice-Matin gazetesine açıklamasında, saldırganın Rus olduğunu ve Ukrayna dilinde olan ve içinde Rusya karşıtı sloganlar bulunan şarkı dinledikleri için onları vurduğunu iddia etti. Sanığın aslında eski Ukraynalı asker olduğu ve sorguda kadınları Rus sandığını anlattı.

Saldırganın mahkemeye çıkarılacağı ve hakkında 3 yıl hapis ve 45 bin Euro para cezasına çarptırılabileceği aktarıldı.